الان تتابع الهلال يواصل تشبثه بالآمال الأخيرة ويقصي الاتفاق #الاتفاق_الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الهلال على نظيره الاتفاق 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي. سجل كارلوس إدواردو الهدف الوحيد للهلال.

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