الان تتابع النصر يحافظ على الصدارة أمام الحزم بـ”هاترك” جديد لحمد الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 12:24 ص, 12 مايو 2019 م التعليقات: 0 مصعب الرويجح - الخليج 365 انتصر فريق النصر على مضيفه الحزم بثلاثية مقابل لاشيء سجلها هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله ليسجل في رصيده هاتريك آخر وذلك ضمن مباريات الجولة ٢٩ لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبذلك يصبح رصيد النصر 67 نقطه ويواصل صدارته لجدول الترتيب، وينتظر النصر في الجولة القادمة أمام الباطن مباراة مهمة ليحسم من خلالها حصوله على الدوري وذلك بعد فوز الهلال على الاتفاق الذي مازال ينافس النصر بفارق نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يحافظ على الصدارة أمام الحزم بـ”هاترك” جديد لحمد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.