الامارات | العين يهزم دبا الفجيرة ويصعب عليه مهمة البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يهزم دبا الفجيرة ويصعب عليه مهمة البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العين على مضيفه دبا الفجيرة بهدفين مقابل لاشيء وصعب عليه مهمة البقاء، وذلك بعد المباراة التي اقيمت مساء امس ضمن منافسات الجولة (24) لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد العين (43) نقطة بالمركز الرابع، مقابل (13) نقطة لدبا الفجيرة بالمركز الاخير.

كاد دبا الفجيرة ان يسجل هدف التقدم بعد انفراد الاردني ياسين البخيت لولا ان الياباني شيوتاني تدخل في اخر لحظة وابعد كرة كانت في طريقها للمرمى (9)، واستفاد دبا الفجيرة من ارتباك واضح في دفاعات العين وشن هجمات عديدة عبر الاردنيين ياسين البخيت ويوسف الرواشدة ومن خلفهم احمد ابراهيم الغيص، الا انها كانت تنتهي بعيدا عن الشباك.

Advertisements

استعاد العين سيطرته على المباراة وتمكن من تسجيل هدفه الاول عن طريق عامر عبد الرحمن بعد هجمة للاعبي الزعيم ومستفيدا من تدخل فني للبرازيلي كايو (22)، بينما تمكن حارس العين خالد عيسى من حرمان النواخذة من هدف محقق بعد رأسية سددها ادري فتوحي (41)، وتدخل الحارس مرة اخرى وانقذ كرة سددها البرازيلي دياغو من داخل الست ياردات (63)، والغى حكم المباراة هدفا ثانيا للعين سجله البرازيلي كايو بداعي وجود التسلل بعد العودة لتقنية الفديو (الفار).

وتمكن العين من تسجيله الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كايو في الدقيقة (90+5) بعد انفراده بالمرمى، قبل ان يشهر الحكم الدولي يحيى الحمادي البطاقة الحمراء بوجه قائد دبا الفجيرة المغربي ادريس فتوحي بعد صافرة ختام المباراة.