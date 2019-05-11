الامارات | سحور دسم للوصل وليلة سعيدة لشباب الاهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن سحور دسم للوصل وليلة سعيدة لشباب الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الشارقة خسارته الأولى وأهدر فرصة التتويج بلقب دوري الخليج العربي، بعدما خسر أمام الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة الـ 24، ليتوقف رصيد "الملك" عند 53 نقطة، ووصل رصيد "الإمبراطور" إلى 33 نقطة.

وأحرز الشارقة هدف مبكر عن طريق الإيطالي إيغور كورنادو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يقرر الحكم محمد عبدالله حسن إلغاء الهدف بسبب ارتكاب البرازيلي ويلتون سواريز مخالفة ضد الحارس سلطان المنذري، بينما سيطر الوصل على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 39 أحرز البرازيلي فابيو ليما الهدف الأول للوصل من تسديدة قوية غيرت اتجاهها في الدفاع الشرقاوي ودخلت المرمى، بينما وجد الشارقة صعوبة في بناء الهجمات، بسبب توتر اللاعبين، وتحكم "الفهود" في مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني ضغط الشارقة بقوة، والذي أسفر عن إحراز علي الظنحاني الهدف الأول لـ "الملك" في الدقيقة 65، قبل أن يرد علي صالح بإضافة الهدف الثاني للوصل من هجمة مرتدة في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 83 أحرز الإيطالي إيغور كورنادو هدف التعادل من ركلة جزاء، بينما خرج لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يحرز فابيو ليما هدف الفوز في الوقت القاتل.