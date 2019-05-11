شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يدرس منح الثقة كاملة فى «جمال عمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عمت الفرحة أرجاء ملعب المقاولون العرب، بعد الفوز الذى حققه الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة على النجوم بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية، بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام بيراميدز، بعد سلسلة طويلة من غياب الانتصارات، ليحتل الفريق الفيومى المركز السادس بـ45 نقطة.

حيث حرص الجهاز الفنى بقيادة جمال عمر ولاعبو الفريق بجانب بعض مسؤولى النادى، على تبادل التهانى، كما تتجه النية داخل نادى مصر المقاصة للإبقاء على مدربه المؤقت جمال عمر، ومنحه الفرصة بشكل دائم بالموسم المقبل، بعد الطفرة التى شهدها الفريق فى المباراتين الأخيرتين بعد التعادل مع بيراميدز، والفوز على النجوم.

وحرص محمد عبدالسلام، رئيس النادى، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى على الفوز الذى جاء بعد غياب دام آخر 6 جولات، ووعد «عبدالسلام» لاعبيه بصرف مكافأة إجادة عن كل مباراة يحقق فيها الفوز فى المباراتين المتبقيتين للفريق فى المسابقة.

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ويدرس مجلس إدارة النادى منح الثقة كاملة لجمال عمر، المدير الفنى الجديد، الذى تولى مهمة التدريب خلفًا لطلعت يوسف الذى رحل عن الفريق مؤخرا، حيث يرى مسؤولو النادى أن عمر حقق نجاحا مؤخرا فى قيادة الفريق بالتعادل مع بيراميدز والفوز على النجوم.

من جانبه، أكد محمد مجد، المشرف على الكرة، أن جمال عمر يستحق الفرصة كاملة فى قيادة الفريق، والأمر محل دراسة وافية من قبل مسؤولى النادى.

وقال «مجد» إن المقاصة سبق أن منح الفرصة لمدربين شباب كانوا قليلى التجارب، وعلى رأسهم إيهاب جلال صاحب أفضل النتائج بتاريخ النادى.

من جانبه، أكد جمال عمر أنه سعيد بتحسن النتائج والفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، وعودة بولان فوافى مع تحسن أداء الغانى جون أنطوى، ومواصلة صحوته التهديفية.

وأضاف: المقاصة لديه لاعبون مميزون ويستطيع إنهاء الدورى بالمركز الرابع، حال تعثر المنافسين سواء المصرى أو المقاولون مع فوز الفريق بآخر لقاءين بالدورى أمام إنبى والطلائع.