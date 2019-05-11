شكرا لقرائتكم نجم الزمالك يتعرض لحادث سير قبل مران الفريق الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك لحادث سير، أثناء عودته إلى القاهرة من المنيا. Advertisements وأدى الحادث إلى تلفيات بالغة لسيارة اللاعب، لكنه لم يتعرض لأي أذى. ويستعد الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتى ستقام على استاد بتروسبورت.

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