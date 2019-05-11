شكرا لقرائتكم الأهلى ضد سموحة .. شوط الهدف الضال ينتهى بنتيجة سلبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول الذى يجمع بين الأهلى وسموحة بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة حاليا علي ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة بطيئة ومملة من كلا الفريقين ولم تسنح أى فرص على مرمى الفريقين.

وسيطر الأهلى على مجرى المباراة فى الدقائق الأولى من المباراة ولكن يعود سموحة لوقف سيطرة القلعة الحمراء .

وبعد 15 دقيقة يبقى الوضع كما هو عليه بالتعادل السلبى و فى الدقيقة 17 يصوب أحمد صبحى لاعب سموحة كرة خطيرة على مرمى الشناوى ولكن الحارس يتصدى لها.

وفى الدقيقة 18 يطالب صالح جمعة بركلة حرة من جانب الركلة الركنية لمرمى سموحة ولكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وبعد مرور 20 دقيقة من الشوط الأول التعادل السلبى يسطر على المباراة.

ويستمر ضغط الأهلى على مرمى سموحة ولكن بدون خطورة على محمد أبو جبل.

وفى الدقيقة 27 ينقذ محمد أبو جبل الهدف الأول للأهلى بعد تصويبة من رمضان صبحى.

بينما صوب أحمد فتحى تسديده صاروخية على مرمى سموحة ولكن ينقذ أبو جبل الهدف الأول للأهلى لتخرج إلى ركلة ركنية.

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وانحصر اللعب فى وسط المعلب بين الفريقين بدون خطورة على مرمى الفريقين.

وفى الدقيقة 40 تشاجر رمضان صبحى مع أحمد صبحى لاعب سموحة، إثر كرة مشتركة بينهما.

ومازال ظغط الأهلى على خط دفاع سموحة لفك التكتل الدفاع بقيادة حمص كابتن الفريق السكندرى.

وينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن وحسام عاشور ورامي ربيعة وجونيور أجايي وجيرالدو.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد أبو جبل

فى الدفاع : محمود معاذ ، رجب نبيل ، ، أحمد صبحى ، شريف رضا

فى الوسط : أحمد حمص ، أيدى أيمومو ، إبراهيم عبد القوى ، فارس مجاهد

فى الهجوم : حسام حسن ، ديريك

ويدخل الأهلى اللقاء هو يحتل المركز الأول برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة له فى الدورى جمعهم بالفوز فى 21 مباراة و التعادل فى 4 و الهزيمة فى مثلهم بينما يدخل سموحة اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعد الخوض فى 31 مباراة جمعهم فى الفوز بـ 7 مباريات و التعادل فى 14 و بينما تلقى الهزيمة فى 10 مباريات.