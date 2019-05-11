شكرا لقرائتكم صراع تونسى على "فيرمينو" الأهلي بين الترجي والنجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، تطور جديد، بخصوص مفاوضات نادي النجم الساحلي التونسى مع صالح نصر الشهير بـ"فرمينو" هداف شباب الأهلي ودوري الجمهورية مواليد 99، حيث ظهر منافس قوى لفريق النجم فى الصفقة.

وأصبح نادي الترجى التونسى، منافسا قويا لمواطنه النجم الساحلي للظفر بخدمات، فيرمينو الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث أبدى الناديين رغبتهما فى الحصول على خدمات المهاجم الشاب.

وكشف نبيل أبو زيد وكيل نجم نادي الزمالك التونسي حمدي النقاز في تصريحات سابقة لسوبر كورة أن رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي فوضه بشكل رسمي من أجل التفاوض مع مسئولي الأهلى للحصول علي خدمات "فرمينو" الأهلي سواء بالبيع النهائى او الإعارة لمدة موسمين.

ودخل نادي الترجى التونسى فى خط المفاوضات مع هداف شباب الأهلي، ومن المقرر أن يعقد نبيل أبو زيد جلسة حاسمة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي لتحديد وجه صالح نصر فى الموسم الجديد وطريقة رحيله سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة .