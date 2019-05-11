شكرا لقرائتكم النقاز ينتظم بمران الزمالك. وجنش يغيب بسبب نزلة برد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز التى ستقام على ملعب بتروسبورت.

كان النقاز حصل على راحة وتواجد تونس قبل مباراة دجلة الأخيرة في الدوري بسبب إيقافه وغيابه عن المباراة للحصول على الإنذار الثالث ومن المقرر أن يعود النقاز للمشاركة في المباريات أمام الداخلية بعدما شارك محمد عبد السلام مدافع الفريق كظهير أيمن فى اللقاء السابق أمام دجلة بسب إيقاف النقاز وإصابة حازم إمام.

حصل محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً استعدادا لمواجهة الداخلية غدا الأحد فى الجولة الـ32 بالدوري الممتاز. Advertisements وقال الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن غياب جنش عن مران الفريق اليوم جاء بسبب معاناته من نزلة برد حيث فضل الجهاز حصوله على راحة من المران اليوم. يذكر أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قرر إشراك عماد السيد لحراسة مرمى الفريق غدا من أجل تجهيزه لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية التى ستقام يوم 19 من الشهر الجارى نظرا لغياب جنش للإيقاف.

فيما تواصل الجهاز الفنى للزمالك مع أحمد سيد زيزو بعد الحادث الذى تعرض له خلال قدومه إلى التدريبات ومن المنتظر أن يلحق اللاعب بمعسكر الفريق الذى سيقام الليلة استعدادا لمواجهة الغد أمام الداخلية.