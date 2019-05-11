شكرا لقرائتكم شيخ البدارى ينهى وسواس الأعمال السفلية لـ"نجم الزمالك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى شيخ شهير بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، حالة الاضطراب النفسى والوسواس الذى سيطر على أحد نجوم خط وسط نادي الزمالك، البعيد عن المشاركة فى المباريات منذ فترة طويلة.
وبدأت القصة بعد استبعاد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعب خط الوسط منذ توليه المسئولية، ليدخل اللاعب فى حالة نفسية سيئة، مؤكدا لزملائه يقينه بتعرضه لعمل من جانب أحد الأفراد مما أدى لاستبعاده المتواصل من جانب المدير الفنى.
ولجأ لاعب وسط الزمالك، لأحد المشايخ المشاهير فى مركز البدارى بمحافظة أسيوط، لفك الأعمال التى يعانى منها.
وفاجئ الشيخ لاعب وسط الزمالك بالتأكيد على عدم صحة المعتقدات التى يراها نهائيا وأنه لا يعانى من أى أعمال وطالبه بنسيان هذا الأمر بشكل نهائى والتقرب من الله.
وبعد جلسة لاعب الزمالك مع شيخ مركز البدارى انتهى وسواس الأعمال السفلية بشكل نهائى لدى اللاعب مؤكدا للمقربين منه غلق هذا الأمر بشكل نهائى.
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