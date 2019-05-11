شكرا لقرائتكم حسام حسن يقوم هجوم سموحة أمام الأهلى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق سموحة نظيره الأهلى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب بتروسبورت فى القاهرة . وأعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة تشكيل فريقه وجاء التشكيل كالتالى : فى حراسة المرمى : محمد أبو جبل Advertisements فى الدفاع : محمود معاذ ، رجب نبيل ، ، أحمد صبحى ، شريف رضا فى الوسط : أحمد حمص ، أيدى أيمومو ، إبراهيم عبد القوى ، فارس مجاهد فى الهجوم : حسام حسن ، ، ديريك

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