شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يتغلب على تييم ويبلغ نهائي مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً اختصاصي الأراضي الترابية النمساوي دومينيك تييم 7-6 (7-2) و7-6 (7-4)، وبلغ يوم السبت نهائي دورة مدريد في كرة المضرب، رابع دورات الماسترز للألف نقطة.

ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي مع الفائز من اللقاء الذي يجمع في وقت لاحق بين الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن، وبحال فوز نادال، سيكون النهائي بمثابة بروفة لنهائي محتمل في بطولة رولان غاروس التي أحرز الماتادور الإسباني لقبها 11 مرة.

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ولم يكن فوز ديوكوفيتش سهلا البتة على تييم، فجاءت المجموعتان حماسيتين من الخط الخلفي، ونجح الصربي في حسمهما بصعوبة في شوطين فاصلين "تاي بريك".

وبرغم خسارته، إلا أن تييم المصنف خامسا والذي أقصى السويسري العائد إلى الأراضي الترابية روجيه فيدرر في ربع النهائي، يعد من أبرز المرشحين للمنافسة في رولان غاروس، حيث حقق العام الماضي المركز الثاني أمام نادال.

ومنذ إخلاده للراحة لمدة شهر بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، عانى ديوكوفيتش (31 عاما) بخروج مبكر في إنديان ويلز، ميامي ثم مونتي كارلو. لكن الصربي ذكر الجميع بأنه يحمل لقب آخر ثلاث بطولات كبرى وبمقدوره رفع القابه إلى 16 في الغراند سلام، بحال تتويجه في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في نهاية الشهر الحالي.