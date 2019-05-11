شكرا لقرائتكم ميلان يهزم فيورنتينا ويواصل البحث عن "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل هاكان شالهان أوغلو هدفا نادرا ليمنح ميلان الفوز 1-0 على فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليظل في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقابل لاعب الوسط التركي كرة سوسو العرضية بضربة رأس رائعة ليفتتح التسجيل في الدقيقة 36 ويترك فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا في انتظار فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسؤولية قبل شهر.

ويحتل ميلان، الذي يحتاج لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري الأبطال، المركز الخامس برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف إنتر الذي يواجه كييفو الهابط يوم الاثنين.

ويملك أتلانتا صاحب المركز الثالث 65 نقطة بعد فوزه 2-1 على جنوى في وقت سابق يوم الأحد.

