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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعيد تشكيل مجلس الأمناء ويكلفه بالإشراف على المنظومة الإعلامية

لاسارتى يتابع تطورات تأهيل غزال الأهلى

 

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الأهلى يحصل على تقرير فايلر لتجهيز نيدفيد وسعد سمير

 

 

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الأهلى يعيد تشكيل مجلس الأمناء ويكلفه بالإشراف على المنظومة الإعلامية

 

 

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الأهلى يستحدث لجنة تعاقدات للألعاب الأخرى وعادل كريم مسئولا عن اللجنة الإعلامية

 

 

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مجلس الأهلى يستدعى مدير النشاط الرياضى لمراجعة ملف الألعاب الأخرى

 

 

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الزمالك يخطر اللاعبين بدخول معسكر مواجهة الداخلية الليلة

 

 

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"إزالة الرواسب" تفصل كريم بامبو عن التوقيع للإسماعيلى

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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