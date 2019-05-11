شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعيد تشكيل مجلس الأمناء ويكلفه بالإشراف على المنظومة الإعلامية لاسارتى يتابع تطورات تأهيل غزال الأهلى الأهلى يحصل على تقرير فايلر لتجهيز نيدفيد وسعد سمير الأهلى يعيد تشكيل مجلس الأمناء ويكلفه بالإشراف على المنظومة الإعلامية الأهلى يستحدث لجنة تعاقدات للألعاب الأخرى وعادل كريم مسئولا عن اللجنة الإعلامية Advertisements مجلس الأهلى يستدعى مدير النشاط الرياضى لمراجعة ملف الألعاب الأخرى الزمالك يخطر اللاعبين بدخول معسكر مواجهة الداخلية الليلة "إزالة الرواسب" تفصل كريم بامبو عن التوقيع للإسماعيلى الحضرى فى أول تصريح بعد هبوط النجوم: لم أحسم وجهتى وكل شىء وارد

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