الشوط الثاني بث مباشر ittihad ksa|| مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر “دوري بلس”...

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يلا شوت بلس الاتحاد والفتح مباشر اليوم

الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر يلا شوت yalla shoot دوري بلس اليوم بدون تقطيع في اسم البطولة، والذي يذاع اليوم على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

بداية الشوط الاول

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الدقيقة 8 الهدف الاول للفتح ساسا جوفانوفيتش

الدقيقة 16 هدف التعادل للاتحاد اليكساندر بريوفيتش

الدقيقة ’18 الهدف الثانى للاتحاد كارلوس فيلانويفا

الدقيقة ’22 الهدف الثالث للاتحاد روماريو ريكاردو دا سيلفا

الدقيقة ’44 الهدف الرابع للاتحاد كارلوس فيلانويفا

نهاية الشوط الاول باربعة اهداف الاتحاد و هدف واحد للفتح

بداية الشوط الثانى

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