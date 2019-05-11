صورة.. لاعب الزمالك ينجو من حادث سيارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
تعرض أحمد السيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك لحادث قوي أثناء عودته من مسقط رأسه، في المنيا، إلى القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات فريقه.
ونشر زيزو صورة عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، حيث أظهرت تعرض سيارته لتلفيات بالغة في الوقت الذي لم يتعرض فيه اللاعب للإصابات.
وأفاد مراسل الخليج 365، فإن الجهاز الفني لنادي الزمالك حرص على الاطمئنان على اللاعب، والتأكد من عدم وجود إصابات لديه بسبب الحادث.
ومن المقرر أن ينتظم أحمد السيد في تدريبات الزمالك مساء اليوم، السبت، في إطار الاستعداد لملاقاة الداخلية غدًا، الأحد، بالجولة 32 من الدوري المصري.
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