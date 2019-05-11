عبد الرزاق حمد الله يدخل تاريخ الدوري السعودي برقم قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، التاريخ من أوسع أبوابه، برقم قياسي مسجلا أطول سلسلة تهديف بالدوري السعودي برصيد 11 مباراة متتالية.

وكان حمد الله قد سبق وسجل في 10 مباراة على التوالي بالدوري السعودي، ليأتي اليوم ويسجل في شباك الحزم لتصبح بذلك المباراة رقم 11 التي يهز خلاله حمد الله شباك المنافسين.

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مهاجم النصر تقدم لفريقه أمام الحزم بالهدف الأول في الدقيقة 5، مستغلا ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك الحارس.

وأحرز حمد الله الهدف الثاني له خلال مواجهة فريقه أمام الحزم مع حلول الدقيقة 26.

ويتصدر حمد الله صدارة هدافي مسابقة الدوري السعودي برصيد 31 هدف، متفوقا على يندر تاوامبا لاعب التعاون والذي يملك 20 هدف بالمسابقة.