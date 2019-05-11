مباشر.. الأهلي 0 - 0 سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وسموحة في اللقاء الذي يقام على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ32 من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، في المقابل يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - حمدي فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات - صالح جمعة - وليد أزارو.

تشكيل سموحة: محمد أبو جبل - أحمد صبحي - شريف رضا - رجب نبيل - محمود معاذ - أحمد حمص - إيدي إيمومو - حسام حسن - فاروق مجاهد - إبراهيم عبد القوي - ديريك نيسيبامبي.

تفاصيل المباراة

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الدقيقة 17 سدد أحمد صبحي ظهير أيمن سموحة كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل، لتكون هذه الفرصة هيّ الأولى منذ بداية أحداث اللقاء.

وشهدت الدقيقة 26 فرصة أولى حقيقية لصالح الأهلي بعد تسديدة قوية من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء لكن محمد أبو جبل حارس سموحة يتدخل ويبعد الكرة عن مرماه لتظل النتيجة سلبية.

وعاد أبو جبل في الدقيقة 27 لينقذ مرماه من هدف محقق لصالح الأهلي بعد تسديدة قوية من أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي لكن حارس سموحة يتألق مجددًا ويبعد الكرة بنجاح.

وأهدر وليد أزارو فرصة هدف للأهلي بعد عرضية أرضية من حسين الشحات تصل الكرة لأزارو المتواجد أمام المرمى ليسدد كرة تصل في منتصف المرمى عند حارس سموحة أبو جبل في الدقيقة 31.

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