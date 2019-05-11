تعرف على تشكيل الأهلي أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة في المباراة المقرر لها على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري.

ولم يشهد تشكيل الأهلي أي تغييرات عن مباراة النجوم الأخيرة والتي انتهت لصالح الأحمر بالفوز بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مباراة سموحة بطريقته المعتادة وهيّ (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية.

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خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - صالح جمعة - حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: شريف إكرامي - وليد سليمان - مروان محسن - حسام عاشور - رامي ربيعة - جونيور أجايي - جيرالدو.

وكان الأهلي تفوق في مباراة الدور الأول بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز إلا أن الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، يتواجد سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.