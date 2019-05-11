بالفيديو.. محمد صلاح يظهر في إعلان محذرًا من أضرار التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان حملة للتحذير من أضرار التدخين، واختار النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ليقود الحملة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للنجم محمد صلاح، والذي ظهر في بدايته شاب يشبه لحد كبير لاعب الريدز يمسك بسيجارة وينفث دخانها في الهواء اثناء جلوسه.
اللقطة الثانية يظهر فيها صلاح يمر أمام الشخص المدخن الذي يشبهه، ليحذره بعدها من أضرار التدخين ويوجه له بعدها عدة اسئلة.
صلاح موجها كلامه للشباب الذي يشبهه "إيه؟ .. خفت عليا؟ .. طب ما تخاف على نفسك.. ويختتم حديثه بجملة " الحياة أحلى من غير تدخين".
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