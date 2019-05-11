دجوكوفيتش ينتقم لفيدرير من ثيم

أهل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد تفوقه على دومينيك تيم وصيف البطل العام الماضي بنتيجة 7-6 و7-6 في مواجهة قوية اليوم السبت، استمرت ساعتين و22 دقيقة.

وسيلتقي اللاعب الصربي في نهائي الأحد، مع رفائيل نادال، الفائز باللقب خمس مرات أو ستيفانوس تيتيباس بعدما قدم أفضل أداء له منذ فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني).

وحصل ديوكوفيتش، البطل في مدريد عامي 2011 و2016، على راحة بعد انسحاب مارين شيليتش منافسه في دور الثمانية بسبب تعرضه لتسمم غذائي، بينما احتاج تيم إلى بذل جهد شاق ليهزم روجر فيدرر في مباراة من ثلاث مجموعات.

وكسر تيم، الفائز بلقب برشلونة المفتوحة الشهر الماضي، إرسال ديوكوفيتش في الشوط الرابع لكن اللاعب الصربي رد بقوة وفاز بالأشواط الثلاثة التالية وأنقذ نقطتين لخسارة شوط إرساله في الشوط الثامن.

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وفاز ديوكوفيتش بالشوط الفاصل في المجموعة الأولى بسهولة بعد عدة خيارات سيئة في التسديد من تيم لكنه واجه متاعب في المجموعة الثانية حين تأخر 4-2.

ورد اللاعب الصربي على الفور بكسر إرسال منافسه النمساوي وحصل على فرصة الإرسال للفوز بالمباراة والنتيجة 6-5 لكنه أضاعها بعدما ارتكب خطأ مزدوجاً.

لكن ديوكوفيتش كانت له الكلمة العليا مرة أخرى في الشوط الفاصل، وحصل على ثلاث فرص لحسم اللقاء واستغل الأولى بعدما أطاح تيم بضربة خلفية خارج الملعب، ليحجز مكانه في أول مباراة نهائية منذ تتويجه في ملبورن.