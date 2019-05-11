انتظم الثنائي حازم امام ومحمد عنتر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامه حالياً بملعب في التدريبات الجماعية المقامه حالياً بملعبالنادي. جاء ذلك عقب انهائهم البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع لهم خلال الفترة الماضية بسبب معاناتهم من إصابات عضليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة حازم أمام ومحمد عنتر لتدريبات الزمالك الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.