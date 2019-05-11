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شاهد.. النصر يتقدم على الحزم بهدفين في الشوط الأول بالدوري السعودي

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أنهي فريق النصر الشوط الأول متقدمًا على نظيره الحزم بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله ، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري السعودي. 

وسجل هدفي النصر السعودي لاعبه عبدالرازق حمد الله في الدقيقتين 5، 26.

وجاء الهدف الأول بعدما تعرض نور الدين امرابط لعرقلة من جانب مدافعي الحزم في الدقيقة الخامسة،

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لينفذها عبدالرازق حمدالله بنجاح، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعدما أرسل نور الدين مرابط كرة طولية من منتصف الملعب استقبلها حمدالله ثم أتبعها بتسدية مرت من بين قدمي حارس الحزم وسكنت مرماه.

شاهد هدفي النصر:

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