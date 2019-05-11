الخطيب يساند الأهلي أمام سموحة في ملعب بتروسبورت

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام سموحة في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الثانية سموحة في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الثانيةوالثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وتواجد بيبو في مقصورة ستاد بتروسبورت برفقة نائبه العامري فاروق وخالد الدرندلي أمين الصندوق ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

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