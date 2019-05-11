نجاة نجم الزمالك من حادث سير مروع

نجا أحمد السيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك ، مساء اليوم السبت، من حادث سير اليوم السبت، من حادث سيرمروع على الطريق الصحراوي. وانقذت العناية الألاهية نجم الزمالك ولم يتعرض لأي أذى رغم تحطمت سيارته.

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