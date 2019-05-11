اخبار الرياضه

طاهر محمد طاهر ينضم لفترة اعداد المقاولون العرب الشهر القادم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دخل طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب فى المرحلة الأخيرة من العلاج للتعافي من إصابته بالغضروف وبذلك لن يتمكن من اللحاق بأي مباراة من مباريات الدوري

بالموسم الجاري.

ويقوم طاهر محمد طاهر حاليا بتدريبات منفرده والجرى حول الملعب وسوف يتمكن اللاعب من الانضمام إلى معسكر إعداد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المقاولون العرب فى الشهر المقبل.

وكان اللاعب أصيب فى يناير الماضى بالغضروف خلال تدريبات الفريق، والتي سيغيب على إثرها لمدة تتراوح من ٣ إلى ٥ شهور.

الجدير بالذكر أن اللاعب قد قام بإجراء عملية الغضروف بألمانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر ينضم لفترة اعداد المقاولون العرب الشهر القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا