طاهر محمد طاهر ينضم لفترة اعداد المقاولون العرب الشهر القادم

دخل طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب فى المرحلة الأخيرة من العلاج للتعافي من إصابته بالغضروف وبذلك لن يتمكن من اللحاق بأي مباراة من مباريات الدوريبالموسم الجاري.
ويقوم طاهر محمد طاهر حاليا بتدريبات منفرده والجرى حول الملعب وسوف يتمكن اللاعب من الانضمام إلى معسكر إعداد
وكان اللاعب أصيب فى يناير الماضى بالغضروف خلال تدريبات الفريق، والتي سيغيب على إثرها لمدة تتراوح من ٣ إلى ٥ شهور.
الجدير بالذكر أن اللاعب قد قام بإجراء عملية الغضروف بألمانيا.
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