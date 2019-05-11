المقاولون العرب يعلن موعد اختبارات الناشئين

أعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، برئاسة محمد رضوان، علىإقامة اختبارات الناشئين 2019، في ملاعب النادي
بالجبل الأخضر.
وتقرر أن تقام الاختبارات في الثامن من يونيو٢٠١٩/٦/٨ المقبل عقب الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك.
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