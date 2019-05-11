المقاولون العرب يعلن موعد اختبارات الناشئين

أعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، برئاسة محمد رضوان، على إقامة اختبارات الناشئين 2019، في ملاعب النادي إقامة اختبارات الناشئين 2019، في ملاعب الناديبالجبل الأخضر. وتقرر أن تقام الاختبارات في الثامن من يونيو٢٠١٩/٦/٨ المقبل عقب الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك.

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