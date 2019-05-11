فالفيردي يستقر على قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

اعلن إرنستو فاليفردي المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق لمواجهة خيتافي غدا السبت علي ملعب كامب نو ضمن منافسات الاسبوع الـ37من الدوري الاسباني. الاسبوع الـ37من الدوري الاسباني. وجاءت القائمة كالاتي مارك اندريه تير شتيجن ،ياسير سيلسين،نيلسون سيميدو ،كليمونت لينغليت ،جيراد بيكيه ،ايفان راكييتش،سيرجيو بوكسيتش ،جان كليرتوديو ،فليبي كوتنيو ،ليونيل ميسي ،مالكوم دي اوليفيرا،،جوردي البا،سيرجيو روبيرتو ،كارلس الينيا،، ارتورو فيدال ،صمويل اومتيتي،

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