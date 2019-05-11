مدرب منتخب تونس: ساسي قد لا يلحق بأمم إفريقيا

كشف آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، حالة فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء حسنية أغادير المغربي وأبعدته عن المباريات.
قال جريس في تصريحات نقلتها الصحف التونسية:"نحن في حرب ضد الزمن، ساسي ليس جاهزا بعد، يحاول أن يسرع في عملية التأهيل من أجل اللحاق بأمم إفريقيا".
أضاف: "ليس لدينا أزمة في الدفاع أو الهجوم، ولكن المشكلة في الوسط، صعب تعويض ساسي وبن عمر، وإيجاد لاعب يمتلك نفس المقاومات ولكننا سنقوم بحل الأزمة بالفنيات ولكن حتى الآن الأمور ليست واضحة".
جدير بالذكر أن ساسي سيغيب عن مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية الإفريقية.
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