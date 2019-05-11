تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والتي ستنطلق بعد قليل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز. ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل Advertisements الدفاع: محمود معاذ ورجب نبيل وأحمد صبحي وفارس مجاهد الوسط: إبراهيم عبد القوي وشريف رضا وأحمد حمص والكونغولي إيدي إيمومو الهجومك الأوغندي ديريك نسيامبي وحسام حسن

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