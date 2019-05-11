مانشستر يونايتد لم يظلم آندير هيريرا..وكيله سبب الفراق!

وُجهت جماهير مانشستر يونايتد انتقادات حادة، اليوم السبت، إلى المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” لتقاعسه عن تلبية رغبة لاعب الوسط الإسباني المتميز “آندير هيريرا” في مواصلة مسيرته مع الفريق للموسم المقبل.

ويعتقد جمهور النادي أن سولشاير هو مَن وافق على رحيل هيريرا بالمجان هذا الصيف، وإنه تناسى كل ما قدمه اللاعب من تضحيات على مدار السنوات الخمس الماضية، مضحيًا به بهدف تنفيذ استراتيجيته الجديدة بالاعتماد على اللاعبين الإنجليز.

لكن الحقيقة غير ذلك، فقد طالب سولشاير إدارة النادي منذ شهر فبراير الماضي تمديد عقد آندير هيريرا والإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة، وهذا ما لم يتمكن منه بسبب مُغالاة وكيل أعماله التابع لشركة AC Talent، والتي تُدير أعمال ثنائي برشلونة “إيفان راكيتيتش وأومتيتي”.

جشع الوكيل

أكدت الصحف البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد عرضت مُضاعفة الراتب الأسبوعي لآندير هيريرا من 75 ألف جنيهًا إسترلينيًا إلى 150 ألفًا، لكن وكيله رفض وطالب بالضعف ثلاث مرات، بحيث يكون الراتب 250 ألفًا، وعقد مدته خمسة أعوام!.

واستمرت المفاوضات بين إدارة اليونايتد ووكيل هيريرا على مدار الثلاثة أشهر الماضية، حتى وصلت إلى طريق مسدود اليوم السبت، عندما أعلن اللاعب بشكل رسمي مغادرته لأولد ترافورد.

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ولا يتقاضى أهم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز راتبًا كالذي كريستيان إريكسن ودافيد سيلفا وفرناندينيو ولروا ساني وساديو ماني ونجولو كانتي على رواتب أقل من الراتب الذي طالب به وكيل أعمال آندير هيريرا.

ويحصل نجولو كانتي على مبلغ 150 ألفًا في الأسبوع الواحد من تشيلسي، ويحصل كريستيان إريكسن –المطلوب في ريال مدريد هذا الصيف– على مبلغ 75 ألفًا في الأسبوع من توتنهام، ولا تزيد رواتب كل من دافيد سيلفا وفيرناندينيو ولروا ساني عن 150 ألفًا عن الأسبوع الواحد لكل منهم.

وتشير التوقعات إلى قرب هيريرا (29 عامًا) من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان دون مقابل، لتعويض خيبة أمل النادي الباريسي في تمديد عقد لاعب الوسط آدريان رابيو الذي يستعد لمغادرة حديقة الأمراء في صفقة انتقال حر إلى ليفربول أو آرسنال هذا الصيف.

وكان آندير هيريرا انضم لمانشستر يونايتد من أثلتيك بلباو بمبلغ 34 مليون جنيه إسترليني في عام 2014، وساهم في التتويج بكأس للاتحاد الإنجليزي وكأس لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالإضافة لكأس الدوري الأوروبي 2017 على حساب أياكس أمستردام.

وعانى اللاعب من عدة إصابات رفقة مانشستر يونايتد منعته من المشاركة بصفة أساسية خلال عامي 2018 و2019، ليكتفي بـ 22 مباراة في البريميرليج، سجل خلالهم هدفين.