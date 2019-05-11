اونلاين | رابط ماتش الاهلي وسموحة يلا شوت Koralive الاسطورة مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة yallakora

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خدمة البث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة .

ويواجه فريق النادي الأهلي ضد فريق سموحة في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري المصري الممتاز في الساعة العاشرة مساء اليوم السبت ويقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر للمباراة.

ويتصدر الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بينما يحتل سموحة المركز ١٣ برصيد ٣٥ نقطة ويحتاج سموحة الخروج بالنقاط الثلاثة للابتعاد عن دائرة الهبوط بينما يسعى الأهلي في مباراة اليوم للفوز لمواصلة مسيرته في تصدر جدول المسابقة والاحتفاظ باللقب .