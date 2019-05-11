اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة On Sport HD مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة On Sport HD مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة On Sport HD مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم

خدمة البث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

Advertisements

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة .

ويواجه فريق النادي الأهلي ضد فريق سموحة في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري المصري الممتاز في الساعة العاشرة مساء اليوم السبت ويقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر للمباراة.

ويتصدر الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بينما يحتل سموحة المركز ١٣ برصيد ٣٥ نقطة ويحتاج سموحة الخروج بالنقاط الثلاثة للابتعاد عن دائرة الهبوط بينما يسعى الأهلي في مباراة اليوم للفوز لمواصلة مسيرته في تصدر جدول المسابقة والاحتفاظ باللقب .