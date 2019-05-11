اونلاين | YALLA SHOOT مباراة الاهلي وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر

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YALLA SHOOT مباراة الاهلي وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر

يواجه فريق النادي الأهلي ضد فريق سموحة في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري المصري الممتاز في الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بث مباشر للمباراة.

YALLA SHOOT مباراة الاهلي وسموحة مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر

ويتصدر الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بينما يحتل سموحة المركز ١٣ برصيد ٣٥ نقطة ويحتاج سموحة الخروج بالنقاط الثلاثة للابتعاد عن دائرة الهبوط بينما يسعى الأهلي في مباراة اليوم للفوز لمواصلة مسيرته في تصدر جدول المسابقة والاحتفاظ باللقب .