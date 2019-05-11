اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم| كورة لايف يلا شوت Al Ahly VS Somoah

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مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم| كورة لايف يلا شوت Al Ahly VS Somoah

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري اليوم السبت لمواجهة المتصدر وحامل لقب الدوري المصري النادي الاهلي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم| كورة لايف يلا شوت Al Ahly VS Somoah

وقبل اللقاء نجح النادي الأهلي في حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الثامن من شهر يناير الماضي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر بهدف واحد مقابل لا شيء سجله المحترف التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم| كورة لايف يلا شوت Al Ahly VS Somoah

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ويحتل النادي الاهلي المركز الأول على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة جمعها أبناء مارتن لاسارتي من 29 مباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم| كورة لايف يلا شوت Al Ahly VS Somoah

في المقابل يحتل فريق نادي سموحة السكندري المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة ويرغب حسام حسن في حصد الثلاثة نقاط ليبتعد عن مراكز الهبوط.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر فى الدوري المصري اليوم| كورة لايف يلا شوت Al Ahly VS Somoah

تبدأ مباراة الاهلي وسموحة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت إتش دي ويعلق عليها حاتم بطيشة.