اونلاين | الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر اليوم السبت الأهلي - Al Ahly و سموحة- SOMUHA FC

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الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر اليوم السبت الأهلي - Al Ahly و سموحة- SOMUHA FC أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سموحة اليوم السبت. الأهلي يلاقي سموحة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويقود هجوم الأهلي في مباراة اليوم المغربي وليد أزارو. تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي. خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات. خط الهجوم: وليد أزارو. يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة.

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