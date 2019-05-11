اونلاين | Dawri plus tv مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر اليوم السبت 11 / 5 / 2019 الدوري السعودي

يلتقي فريقي النصر والحزم ضمن الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019 وتحديداً الجولة 29، العالمي في مواجهة هامة للغاية، وتكاد تكون مفصلية في محطات الدوري الأخيرة، وتحديداً في المحطة قبل الأخيرة ضد نادي الحزم، من أجل تأمين الصدارة قبل النهاية بجولة واحدة، فهل ينجح بحصد كامل النقاط من هذه المواجهة، وعدم السقوط في الفخ، الذي ينصب له، لأنه في حالة الفشل بجمع النقاط، سيكون الهلال علي موعد مرة آخري مع الصدارة في حالة فوزه علي الإتفاق في نفس التوقيت، بينما يتمني نادي الحزم الإبتعاد عن المراكز الأخيرة التي تؤدي إلي الهبوط.

تنطلق المواجهة بين فريقي النصر والحزم في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 2 ودوري بلس 2، ويعلق علي المواجهة كلا من المعلق عبدالله الحربي وحماد العنزي..

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة النصر والحزم مباشر في لقاء اليوم السبت 11 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي النصر والحزم مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.