اونلاين | KSA رابط مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق بث مباشر اليوم السبت 11 / 5 / 2019 في الدوري السعودي Now

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KSA رابط مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق بث مباشر اليوم السبت 11 / 5 / 2019 في الدوري السعودي Now والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KSA رابط مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق بث مباشر اليوم السبت 11 / 5 / 2019 في الدوري السعودي Now

يلتقي فريقي الهلال والإتفاق ضمن الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019 وتحديداً الجولة 29، الزعيم في مواجهة لن يقبل فيها جمهوره سوي الإنتصار علي حساب نادي الإتفاق، لأن أي تعثر آخر في هذه المرحلة تعني نهاية اللقب لصالح المنافس نادي النصر، فهل ينجح الأزرق في الفوز ومواصلة الضغط علي النصر، وإن فشل الأخير في الإنتصار علي الحزم، سيكون الهلال علي القمة مرة آخري، وستتاح له فرصة التتويج باللقب في الجولة الأخيرة، فهل يتمكن من ذلك، لأم سيكون لدي المنافس نادي الإتفاق الفرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة علي الأقل من المواجهة.

KSA رابط مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق بث مباشر اليوم السبت 11 / 5 / 2019 في الدوري السعودي Now

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والإتفاق في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 ودوري بلس 1، ويعلق عليها كلا من بلال علام ، وجعفر الصليح..

Advertisements

KSA رابط مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق بث مباشر اليوم السبت 11 / 5 / 2019 في الدوري السعودي Now

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق مباشر في لقاء اليوم السبت 11 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

KSA رابط مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق بث مباشر اليوم السبت 11 / 5 / 2019 في الدوري السعودي Now

مشاهدة مباراة الهلال والإتفاق مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال والإتفاق مباشروسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.