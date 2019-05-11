اونلاين | KSA رابط الهلال والاتفاق الاسطورة يلا شوت Hilal-TV دوري بلس مشاهدة مباراة الاتفاق ضد الهلال السعودي بث مباشر

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الهلال والاتفاق بث مباشر يلا شوت، ويسعى الزعيم إلى تحقيق الانتصار على مضيفه وانتظار تعثر النصر أمام الحزم لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي بعدما فقدها أمام التعاون في المرحلة الماضية، وستبدأ مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم السبت في الساعة العاشرة ونصف مساءاً بتوقيت الرياض، وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة Ksa Sports hd2 وقناة Dawri Plus 2 HD.

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مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر الاسطورة، وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز عريض للهلال بأربعة اهداف مقابل هدف، وكان المهاجم بافيتيمبي جوميس نجم المباراة بعدما تمكن من تسجيل هدفين في مرمى المنافس، ونعرض رابط tab3live مشاهدة الهلال والاتفاق مباشر يوتيوب كورة لايف.

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