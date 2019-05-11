رياضة | الفيصلي الهارب الوحيد من جحيم "حمد الله" في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيصلي الهارب الوحيد من جحيم "حمد الله" في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في افتتاح أهداف فريقه أمام نظيره الحزم في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن إطار الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري السعودي.

وتمكن حمد الله بهدفه في مباراة اليوم من تحطيم رقم قياسي بالتسجيل في جميع الأندية بالموسم الحالي، ماعدا نادي الفيصلي الهارب الوحيد من لدغات النجم المغربي.

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وجاء هدف حمدالله مبكراً في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليعلن تقدم فريقه واقترابه من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

الجدير بالذكر أن النصر تمكن من الفوز على الفيصلي في الدور الأول بهدفين مقابل هدف عن طريق هدفي يحيى الشهري وجوليانو، بينما سقط العالمي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجلهما جوليانو وحمد منصور، ليكون الفيصلي الناجي الوحيد من جحيم حمدالله.