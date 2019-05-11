رياضة | عبد الرزاق حمد الله صاحب أطول سلسلة تسجيل في تاريخ الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرزاق حمد الله صاحب أطول سلسلة تسجيل في تاريخ الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق عبد الرزاق حمد لله مهاجم فريق نادي نادي النصر السعودي ومنتخب المغرب رقم جديد بإحرازه هدف في الخمس دقائق الأولى من مباراة فريقه أمام فريق الحزم ضمن مواجهات الاسبوع التاسع والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وسجل السفاح المغربي في مرمى ١٢ فريق بالدوري السعودي ليصبح صاحب أطول سلسلة تسجيل في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد أن كان متعادل مع ويسلي لاعب الهلال بتسجيله في 11 مباراة متتالية في المنافسة.
ويحتل حمد الله صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين حالياً برصيد 30 بفارق 10 أهداف كاملة عن تاوامبا صاحب المركز الثاني برصيد 20 هدفاً ويأتي خلفهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز بـ19 هدفاً.