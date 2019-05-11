رياضة | 15 دقيقة ساخنة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 دقيقة ساخنة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الخمسة عشر دقيقة الأولى من مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم سخونة وندية كبيرة في ثلاثة مباريات.

البداية كانت في لقاء النصر والحزم حيث افتتح عبد الرزاق حمد الله النتيجة للعالمي عن طريق ركلة جزاء احتسبها له حكم اللقاء المجري فيكتور كاساي.

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في لقاء الأهلي ضد الفيصلي تقدم نيكولاي ستانسيو للضيوف بهدف أول في الدقيقة الحادية عشر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الإثارة والندية الأكبر كانت في مباراة الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " حيث افتتح الفتح النتيجة في الدقيقة الثامنة عن طريق ساسا جوفانوفيتش قبل أن يقلب العميد الطاولة في ظرف دقيقتين فقط حيث أدرك أليسكاندر بريوفيتش التعادل في الدقيقة الرابعة عشر وأضاف كارلوس فيلانيوفا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر.