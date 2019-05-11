رياضة | تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

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كشف محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت عن تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بتروجت كلا من :-

حراسة المرمى : محمد بونجا

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خط الدفاع : أحمد سالم صافي – أحمد عبد الرسول – حسام حسن – أحمد السبعاوي

خط الوسط : أحمد زولا – أحمد العجوز – حميد ماو – محمود صلاح

خط الهجوم : أحمد عفيفي – كريس جادي