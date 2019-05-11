رياضة | العين يتعاقد مع محمد جمال من الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين يتعاقد مع محمد جمال من الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد فريق العين محمد جمال لاعب فريق نادي الجزيرة لانضمام إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر لمدة أربعة أعوام تبدأ من موسم 2019 – 2020.

وأجرى محمد جمال عملية جراحية في العاصمة الألمانية برلين أبعدته عن صفوف فريق نادي الجزيرة فترة زمنية طويلة.

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ويعتبر محمد جمال صاحب الخمسة وعشرين عاماً واحد من اللاعبين الموهوبين وهو الذي يشغل مركز وسط الملعب وتخرج من أكاديمية فريق نادي الجزيرة.

ويسعى نادي العين إلى تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من الموسم الجاري خالي الوفاض حيث ودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات وخسر بطولة الدوري وكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.