رياضة | استبعاد نجمي الأهلي من قائمة مباراة سموحة و"وليد" على الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد نجمي الأهلي من قائمة مباراة سموحة و"وليد" على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي لطفي ومحمد هاني من قائمة مباراة الفريق أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. وضمت دكة بدلاء الأهلي شريف إكرامي وحسام عاشور ورامي ربيعة ووليد سليمان وجيرالدو، وجونيور أجايي مروان محسن. تشكيل الأهلي أمام سموحة حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: رمضان صبحي- عمرو السولية- حمدي فتحي- صالح جمعة- حسين الشحات خط الهجوم: وليد أزارو. Advertisements حسام حسن يعلن تشكيل سموحة لمباراة الأهلي أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الاسبوع الثاني والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل سموحة أمام الأهلي حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود معاذ ورجب نبيل وأحمد صبحي وفارس مجاهد خط الوسط: أحمد حمص وإيدي إيمومو وشريف رضا وإبراهيم عبد القوي خط الهجوم: حسام حسن وديريك نسيامبي

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