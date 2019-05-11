رياضة | تشكيل سموحة لمباراة الأهلي.. "فارس"مفاجأة حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل سموحة لمباراة الأهلي.. "فارس"مفاجأة حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الاسبوع الثاني والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

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خط الدفاع: محمود معاذ ورجب نبيل وأحمد صبحي

خط الوسط: أحمد حمص وإيدي إيمومو وشريف رضا وإبراهيم عبد القوي وفارس مجاهد

خط الهجوم: حسام حسن وديريك نسيامبي