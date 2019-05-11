رياضة | جماهير الهلال تدعم فهد المولد في ملعب الجوهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الهلال تدعم فهد المولد في ملعب الجوهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت بعض جماهير نادي الهلال السعودي لافتة تجمع شعار النادي مع شعار فريق اتحاد جدة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة ومكتوب عليها " كلنا مع الفهد "، دعما للاعب فهد المولد نجم فريق الاتحاد والمنتخب السعودي .

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن الخميس الماضي وصول إشعارا من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، يفيد باكتشاف مادة محظورة في عينة فحص المنشطات ، الذي خضع له المهاجم الدولي فهد المولد على هامش مباراة الاتحاد والنصر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري في أبريل الماضي.

وتنتظر جماهير الكرة السعودية صدور قرار من المحكمة الرياضية بالرياض ، وسط مخاوف من إيقاف المهاجم الدولي ، على غرار النجم الدولي محمد نور بعد صدور قرار بإيقافه أواخر عام 2016 لنفس الأسباب .