انت الان تتابع تفاصيل خبر حسم لقب البوندسليغا يتأجل إلى الجولة الأخيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 09:52 مساءً - تأجَّل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة؛ بعد سقوط بايرن ميونيخ في فخ التعادل السلبي، وفوز مُطارده المباشر بوروسيا دورتموند، السبت، في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

وفي التفاصيل، تعثَّر بايرن ميونيخ في ملعب لايبزيغ، ليرتفع رصيد الأول إلى 75 نقطة بالصدارة، في حين وصل رصيد الأخير إلى 66 نقطة بالمركز الثالث.

وكان الفريق البافاري في طريقه للفوز عقب تسجيله هدفاً عن طريق لاعبه ليون غوريتسكا في الدقيقة الـ50، لكن الحَكم ألغاه بداعي التسلل، بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو"، لتنتهي المباراة بلا أهداف.

Advertisements

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الأول إلى 73 نقطة بالوصافة، في حين تجمَّد رصيد الأخير عند 41 نقطة بالمركز الحادي عشر.

أحرز ثلاثية دورتموند، الأمريكي كريستيان بوليسيتش والدنماركي توماس ديلاني وماريو غوتزه في الدقائق الـ41 و53 و92، في حين جاءت ثنائية فورتونا دوسلدورف الوحيد عن طريق أوليفير فينك والبولندي داويد كوفناسكي، في الدقيقتين الـ47 والـ95.

وفي الجولة الأخيرة، يستضيف بايرن ميونيخ منافسه آينتراخت فرانكفورت على ملعب "أليانز أرينا"، في حين يحلُّ دورتموند ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ، في الـ18 من مايو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ يحمل لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة المحلية، كما يُعد الأكثر تتويجاً بالبوندسليغا بواقع 28 لقباً.