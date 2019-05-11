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أستون فيلا يقترب من البريميرليج بثنائية في بروميتش

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تحرير:أحمد ثروت ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

أستون فيلا

أستون فيلا

حقق فريق أستون فيلا، الذي يوجد به نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي، فوزًا صعبًا على نظيرة وست بروميتش، الذي يحترف به نجمنا أحمد حجازي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب فيلا بارك، في ذهاب نصف نهائي الأدوار التأهيلية لدوري الدرجة الإنجليزية (تشامبيونشيب) المؤهل إلى الموسم المقبل، حيث سجل أهداف اللقاء اللاعب دوايت جايل في الدقيقة 16 لوست بروميتش، بينما سجل لأستون اللاعب كونور هوريان في الدقيقة 75، وتامي إبراهام في الدقية 78 من ضربة جزاء، وفي انتظار مباراة الإياب بينهما.

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وشارك الثنائي المصري، في المباراة منذ بدايتها، حيث ظهر حجازي بمستوى ممتاز والخروج بشباك نظيفة خلال الشوط الأول، إلا أن الأمور انقلبت في الشوط الثاني وتم إحراز هدفين في الدقيقة 75 و78 أنهيا على مجريات اللقاء. بينما حاول المحمدي مساعدة أستون فيلا لتعديل النتيجة إلا أنه لم يتمكن من الوصول لشباك وست بروميتش

وشارك الثنائي المصري، في المباراة منذ بدايتها، حيث ظهر حجازي بمستوى ممتاز والخروج بشباك نظيفة خلال الشوط الأول، إلا أن الأمور انقلبت في الشوط الثاني وتم إحراز هدفين في الدقيقة 75 و78 أنهيا على مجريات اللقاء.

بينما حاول المحمدي مساعدة أستون فيلا لتعديل النتيجة إلا أنه لم يتمكن من الوصول لشباك وست بروميتش خلال الشوط الأول، بينما خرج من اللقاء بالفوز فى نهاية الأمر.

وأنهى وست بروميتش الموسم في المركز الرابع برصيد 80 نقطة جمعها من خلال الفوز في 23 مباراة والتعادل في 11 لقاء وخسارة 12 مواجهة، بينما احتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 76 نقطة جمعها من خلال الفوز في 20 مباراة والتعادل في 16 لقاء وخسارة 10 مواجهات أخرى.

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