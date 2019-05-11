شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تتوج بفضية بطولة الابطال العالمية للسباحة بالمجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت السباحة المصرية فريدة عثمان اليوم السبت بالميدالية الفضية ببطولة الابطال العالمية للسباحة المقامة حاليا في المجر. وحصدت المصرية فريدة عثمان الميدالية الفضية بالبطولة ضمن منافسات سباق 100 متر فراشة بزمن 58.32 ثانية

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